AK Parti'den Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Gazze'de binlerce masum çocuk, okul sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı." dedi.

Uygur, partisinin il başkanlığınca Gazze'de savaş nedeniyle okula başlayamayan çocuklar anısına Sahil Tozan Kültür Merkezi önünde düzenlenen "Boş Sıralar" etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de çocukları öldürerek okul ve sınıfları enkaza çevirdiğini söyledi.

Gazze'de çocukların duyulmayan seslerini duyurmak için bir arada olduklarını belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı.

Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız."

Uygur, Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikasının bile olmadığını vurgulayarak, uluslararası toplumun artık vicdanının sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı program, anı defterinin imzalanması ve fotoğraf çekilmesinin ardından sonra erdi.