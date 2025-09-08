Haberler

AK Parti'den Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği

AK Parti'den Gazze'deki Çocuklar İçin 'Boş Sıralar' Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gazze'de 19 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve eğitim hakkının barbarca yok edildiğini belirterek, uluslararası topluma seslendi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Gazze'de binlerce masum çocuk, okul sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı." dedi.

Uygur, partisinin il başkanlığınca Gazze'de savaş nedeniyle okula başlayamayan çocuklar anısına Sahil Tozan Kültür Merkezi önünde düzenlenen "Boş Sıralar" etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de çocukları öldürerek okul ve sınıfları enkaza çevirdiğini söyledi.

Gazze'de çocukların duyulmayan seslerini duyurmak için bir arada olduklarını belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı.

Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini, bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim, insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız."

Uygur, Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikasının bile olmadığını vurgulayarak, uluslararası toplumun artık vicdanının sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'in de katıldığı program, anı defterinin imzalanması ve fotoğraf çekilmesinin ardından sonra erdi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Politika
CHP il binasına gelen Gürsel Tekin: Biz son derece rahatız

Kayyum Gürsel Tekin, CHP il binasında! İşte ilk sözleri
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Karakola düzenlenen hain saldırı kamerada! Parkın içinden geçmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.