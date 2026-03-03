Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk muhabirinin ve kameramanın canlı yayında gözaltına alınmasını kınadı ve basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gazetecilik görevlerini yerine getirirken canlı yayında engellenerek gözaltına alınmıştır. İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyan, basın özgürlüğüne açık bir saldırı niteliğinde olan bu gözaltılar kabul edilemez. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
