AK Parti'den fotoğraflı istismara önlem

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, son dönemde partinin ismini ve resmini haksız kazanç sağlamak amacıyla kullananlara sert tepki gösterdi. İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve partinin adını kullanarak menfaat sağlamaya çalışanlara asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, son dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve Ak Parti'nin ismini istismar ederek kendi şahsi menfaatleri için kullananlara sert tepki gösterdi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranında yaptığı açıklamada AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan özel yanıtını paylaştı.

"HİÇ KİMSE İSMİMİZ VE RESMİMİZLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAYACAK"

İnan açıklamasında "Son dönemde bazı kişi ve grupların, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve partimizin ismini istismar ederek kendi şahsi menfaatleri için kullandıkları görülmektedir. Bu durum karşısında partimizin tavrı nettir. İs insanı, avukat, müteahhit ya da benzeri meslek gruplarından olup Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın veya partimizin adını kullanarak menfaat sağlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bakanlarımız ve partililerimizle çekilen fotoğrafları kullanıp, "Arkamda bakan var, parti var" diyerek halkı kandırmaya çalışanlarla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

bu eski bir taktik / tuzak demek halen insanlar yutuyor

