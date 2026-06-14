AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adalet Bakanımızı ve kabinemizin herhangi bir üyesini hedef göstermek kimsenin haddi değildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından, bir Avrupa parlamentosu üyesinin Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki açıklamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye hakkında 'sömürge komiseri' üslubuyla konuşmasının kendisi için siyasi bir utanç ve parlamento değerlerinin istismarı olarak ifade eden Çelik, parlamentonun bu durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini dile getirdi.

"Adalet Bakanımızı ve kabinemizin herhangi bir üyesini hedef göstermek kimsenin haddi değildir"

Açıklamasında, siyasi bir niteliği olmadığı halde açıklamalarda bulunan bu üyenin ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını söyleyen Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti Kabinesini, Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i ve kabinemizin herhangi bir üyesini saygısız bir dille hedef göstermek kimsenin haddi değildir. Avrupa Parlamentosu adına yapılan bu saygısızlığın arkasındaki saikler, bu köklü kurum tarafından ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa Parlamentosu geçmişte nitelikli bir siyaset ve insan hakları okuluydu. Bugün ise 'sömürge komiseri' edasıyla konuşan bazı niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri yüzünden değer kaybetmektedir. Türkiye hakkında geçmiş yıllarda hazırlanan raporların da gerçeği yansıtmak ve diyalog kapılarını açmak yerine, bazı siyasi odakları tatmin etmek üzerine kurulduğu görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Parlamentonun saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem verdiklerini de değinen Çelik, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa izin vermeyeceklerine de vurgu yaptı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Avrupa Parlamentosu'nun başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerekir. Avrupa Parlamentosu insanlık ittifakının güçlü bir destekçisi olacak birikime sahiptir ve bu birikime önce parlamento üyelerinin saygı duyması gerekir. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu yaptırım araçlarını doğru ve saygın biçimde kullanmak istiyorsa, Siyonistlerin Gazze'deki soykırım suçlarını destekleyen Avrupalı siyasetçileri gündemine almalıdır. Avrupa'daki siyonist soykırım destekçisi siyasetçilere yaptırım kararı almayan AP'nin diğer konularda söz söyleme zemini yoktur. Bugün Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyelerinin çeşitli etkiler altında siyasi bağnazlığın vesayeti ile hareket ettiği pek çok gündem vardır. Türkiye'ye dönük bu bağnaz siyasi dilin hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Parlamentosu üyesi sıfatı taşıyan bazılarının siyasi yobazlıkla Türkiye'yi hedef almasını reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun bu siyasi yobazları demokrasi ilkokuluna göndermesi en doğru seçenektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı