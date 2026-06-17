AK Parti Genel Sekreteri İnan: "AP bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'na ilişkin, "AP bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı