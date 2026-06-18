Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nu ideolojik ön yargılarla hazırlandığı gerekçesiyle reddettiklerini ve raporun yok hükmünde olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu kesin bir dille reddettiklerini bildirdi.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik ön yargılarla hazırladığı ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i mesnetsiz ithamlarla hedef alan raporunu kesin bir dille reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısı ve egemenlik haklarımız, hiçbir dış aktörün veya siyasi odağın müdahalesine açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu tür taraflı kararlar devletimiz nezdinde yok hükmündedir."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
ABD ve İran tarihi anlaşmayı imzaladı: Mutabakat resmen yürürlüğe girdi

Dünyanın beklediği tarihi kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gollü düelloda kazanan İngiltere

Turnuvanın en iyi maçlarından! Tam 6 gollü düelloda kazanan İngilizler
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

Son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebiliriz
Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

19 ile sarı alarm! Aniden vuracak
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde

Trump'ın imzaladığı metinde neler vardı? Hepsi tek tek ortaya çıktı
62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Fit görünümüne yorum yağdı

62 yaşındaki Yonca bikiniyi giyip denize indi! Formu herkesi şaşırttı
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu