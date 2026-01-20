AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Ezidi heyetle görüştü

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Sırakaya, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun farklılıkları ayrıştıran değil, birlik ve beraberlik içinde yoğuran bir irfanın kalesi olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Bu irfanı yaşatmak ve güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Gücünü Anadolu'dan alan Anadolu irfanını kendisine deniz feneri yapan anlayışımızla Ezidi vatandaşlarımızı misafir ederek, bizlerden istek, talep ve beklentilerine ilişkin görüşmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.