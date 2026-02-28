Haberler

AK Parti Uşak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Uşak İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Aykut Eryanık, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 29. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, bu tür darbeci girişimlere karşı durduklarını vurguladı ve milletin manevi değerlerinin hedef alındığını belirtti.

Ak Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Aykut Eryanık, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Eryanık, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin diğer darbelerle aynı amaca hizmet ettiğini söyledi.

Eryanık, 28 Şubat darbesiyle milletin manevi değerlerinin hedef alındığını ve sürecin nesiller boyunca sürdürülmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ak Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz."

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı