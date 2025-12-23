Haberler

AK Parti'li Güler: Depremde yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili çalışıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11'inci Yargı Paketi'nde depremde yıkılan binaların sorumluları ile ilgili Covid-19 düzenlemesine eylem tanımı ekleyeceklerini açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11'inci Yargı Paketinde yer alan Covid-19 düzenlemesiyle ilgili, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması planlanan ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili açıklama yaptı. Güler, teklifte yer alan Covid-19 düzenlemesine ilişkin, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

