"AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti günlerinden de bahseden Davutoğlu, o dönemde parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını öne sürdü.

"YILDIRIM, SOYLU VE ALBAYRAK'IN ÖNÜNÜ TIKADIM"

Gelecek Partisi lideri, "Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada" dedi.

"MAKAM" AÇIKLAMASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "İhanet ettiler, o makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine de yanıt verdi. Davutoğlu, Erdoğan'a meydan okuyarak "Sayın cumhurbaşkanının son dönemde takındığı üslup, kendisi her hakka sahip, muhataplarının ise hiçbir hakkı yok. Kendi başkanını ihanetle suçluyor. Bu suçlama siyasi rakibinize bile yapılamaz. İhanet suçlamasının içini doldurması lazım. O her türlü hak ile sizi suçluyor, suçlamanın sınırı da yok." ifadelerini kullandı.