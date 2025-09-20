Haberler

AK Parti'deki peş peşe istifalar sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum: Mevzu derin

AK Parti'deki peş peşe istifalar sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum: Mevzu derin
Güncelleme:
AK Parti'de son üç günde yedi il başkanı istifa etti. Peş peşe istifaların ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Tayyar, "Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin" dedi.

Ak Parti'de 3 gün içerisinde 7 il başkanı istifa etti. 18 Eylül'de başlayan süreçte ilk olarak Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevlerinden ayrıldı.

2 GÜNDE 7 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Bir gün sonra, 19 Eylül'de üç il başkanı daha istifa etti. Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk sosyal medya açıklamalarıyla görevlerini bıraktıklarını duyurdu.

Son istifa haberleri ise 20 Eylül'de geldi. Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Böylece sadece iki gün içinde istifa eden il başkanlarının sayısı yediye yükseldi.

"MEVZU DERİN"

Ak Parti'de peş peşe istifalar yaşanırken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, istifalar üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sürecin devam edeceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de istifa eden il başkanı sayısı 5'e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin"

AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama: Mevzu derin

