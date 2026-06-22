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AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.22'de başladı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sunum yapması bekleniyor. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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