AK Parti'de 'Gazze' fotoğraf sergisi

Ak Parti Genel Merkezi'nde, Gazze'de yıkımı anlatan 20 fotoğraftan oluşan fotoğraf sergisi açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemektir" dedi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından genel merkezde, ' Gazze : Vicdanın Şahitliği Fotoğraf Sergisi' açıldı. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, beraberindeki heyetle birlikte gazetecilerin Gazze'de kareye kaldığı 20 fotoğraftan oluşan sergiyi gezdi. Yayman, " Gazze'deki zulmü herkes bir kez daha görsün, katil İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı herkes görsün istedik. Tüm vatandaşlarımızı bu sergiyi gezmeye, görmeye davet ediyoruz. Bu mesele, vicdanların sustuğu, insanlığın öldüğü bir mesele haline gelmiştir. Katil İsrail devletinin Gazze'de yaptığı soykırım asla kabul edilemez. Katil Netanyahu ancak yüce divanda ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılandığında insanlık ancak o zaman teselli bulacaktır" dedi.

'GAZZE İNSANLIĞIN MESELESİDİR'

Yayman, geçen 3 yılda yaşananların insanlığın, değerlerin ve medeniyetin iflas ettiğinin ispatı olduğunu dile getirerek, "Biz de buna ışık tutmak maksadıysa genel merkezimizde gazetecilerin çektiği fotoğrafları sergiliyoruz. Amacımız, katil İsrail'i bir kez daha lanetlemektir. Aslında bizim konuşmamıza gerek yok, fotoğraflar her şeyi anlatmaktadır. Masum insanların üzerine yağdırılan bombalar ve 70 bin insanın şehit edilmesi asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biz sussak tarih susmaz, tarih sussa hakikat susmaz. Burada insanlık dramı yaşanıyor. Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değildir, insanlığın meselesidir. Batılılar, bilip susmaktadır. Batılılar bu zulmü görüp susmaktadırlar. Bu aslında Batı değerlerinin de iflasıdır. Demokrasi kazanımlarının, hürriyetlerinin de iflasıdır. Gazze'de yaşanan dramdan sonraki bir dram da insanlığın susmasıdır, uygulanan çifte standarttır. Gazze meselesinde artık insanların zamana tahammülü yoktur. Bir an önce bu meselede uluslararası yaptırımların uygulanması ve katil Netanyahu'nun uluslararası kurumlarda yargılanması şarttır. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan bu zulüm ve işkencenin 3'üncü yıl dönümünde tüm vatandaşlarımızı, tüm dünyayı bu meselede daha hassas olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı