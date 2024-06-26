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AK Parti'de değişim süreci devam ediyor! Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu da görevden alındı

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AK Parti'de yerel seçimlerin ardından teşkilatlarda başlayan yenilenme süreci devam ediyor. Son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayının seçimi kazandığı Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu görevden alındı.

31 Mart'taki yerel seçimde, uzun yıllardır kalesi konumundaki Şanlıurfa'yı, Yeniden Refah Partisi'ne kaptıran Ak Parti'de fatura Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'na kesildi. Delioğlu, AK Parti Genel Merkezi'nin kararı sonrası görevden alındı.

AK Parti Genel Merkezi kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun görevden alındığı bildirildi.

"GENEL MERKEZ BENİMLE DEVAM KARARI ALDI" DEMİŞ

Ali İhsan Delioğlu'nun geçtiğimiz gün il yönetimi toplantısında teşkilattaki arkadaşlarına "Genel merkez benimle devam kararı aldı." dediği öğrenildi.

Ali İhsan Delioğlu'na şu anda il yönetimindekilerin bile telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak ulaşamadıkları bildirdi. Öte yandan Şanlıurfa'da gözler Delioğlu'nun yerine atanacak isme çevrildi.

ŞANLIURFA'DA YENİDEN REFAH PARTİSİ ADAYI SEÇİMİ KAZANMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar, yüzde 38,87 ile sandıktan galip çıkmıştı. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise oyların yüzde 33,64'ünü alabilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Şanlıurfa AK Parti Refah Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Kurt Savaş:

Başarısızlık varsa istifa etmeliler . Neden görevden almalarını beklerler anlamam

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