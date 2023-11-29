AK Parti Erzincan Kadın Kolları'nda nöbet değişimi yaşandı. Kemah, Refahiye, Üzümlü ve Tercan ilçelerine yeni kadın kolları başkanları atandı.

Ak Parti'de 4 ilçeye yeni kadın kolları başkanları atandı.

Ak Parti Erzincan Kadın Kollarında nöbet değişimine gidildi. İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na atamaları yapılan isimler şöyle oldu:

Kemah - Gizem Tarhan, Refahiye - Seda Nur Ağca, Üzümlü - Zeynep Uçar ve Tercan - Hatice Aksoy Asilkefeli.

Yeni atanan kadın kolları başkanları AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in elinden mazbatalarını aldı. - ERZİNCAN