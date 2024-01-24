AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan oldu.

DUHAN KALKAN KİMDİR?

1983'te doğan Duhan Kalkan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Hukuk eğitimi almıştır. Devlet memuru olarak Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yaptı ve %60,5 oy oranıyla seçildi.