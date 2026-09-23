Haberler

AK Parti Bilecik'te yürütme kurulu toplantısı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bilecik'te yürütme kurulu toplantısı Serkan Yıldırım başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, birim başkanlarının katılımıyla yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat programları, saha çalışmaları, üye çalışmaları ve vatandaşlarla iletişim çalışmaları değerlendirildi.

AK Parti Bilecik'te 'Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, birim başkanlarının katılımıyla 'Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat programları ve çalışma takvimi değerlendirilirken, ilçe teşkilatlarıyla yürütülecek saha çalışmaları da görüşüldü. Üye çalışmaları, teşkilatın saha faaliyetleri ve vatandaşlarla iletişim ve ziyaret çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek toplantı, program ve etkinliklerin de ele alındığı toplantıda, teşkilat birimleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların teşkilatımız ve Bilecik'imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte çalışıyor, birlikte yol yürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı

Sonu gelmeyen konvoyu görenler aynı soruyu sordu: Trump hangisinde?

SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi

Fon krizinden kaç kişi etkilendi? Beklenen resmi açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama

Fon soruşturması büyüyor! Yeni tutuklamalar geldi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Paranın patronundan enflasyon mesajı
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

İstanbul'da sabah çilesi! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Yağmur İstanbul trafiğini vurdu! Yoğunluk yüzde 71
İspanya, İsrail protestosu nedeniyle Eurovision'a yine katılmamayı planlıyor

İspanya'dan Eurovision resti: İsrail katılırsa yine gitmeyecek
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon

Dev derbide 13 sayı fark! İşte kupayı müzesine götüren takım
İnebolu'da bir evde çıkan yangın 3 eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Bir evde başladı, köyü alarma geçirdi! Alevler evden eve sıçrıyor