AK Parti'de yol haritası belirlendi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı da yol haritası belirlendi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Teşkilat faaliyetlerinin masaya yatırıldığı toplantıda sahadaki çalışmalar da ele alındı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içerisinde, azimle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı