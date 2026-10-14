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AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, yeni dönem hedeflerini toplantıda istişare etti

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AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, yeni dönem hedeflerini toplantıda istişare etti
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda il çalışmaları ve yeni dönem hedefleri değerlendirildi; Yıldırım, Bilecik'e yeni hizmetler ve eserler kazandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti Bilecik'te yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerine istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Bilecik'imiz için çalışmaya, şehrimizi yeni hizmetlerle ve güzel eserlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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