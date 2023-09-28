AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidildi. Yeni yönetim listesinde geçmiş yönetimden çoğu ismin değiştiği görüldü.

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı'nda yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik'imizi ve ülkemizi 2024 yerel seçim zaferine ve inşallah daha nicelerine taşıyacak yeni yönetim kurulumuz, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in teklifi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle teşekkül etmiştir. Yeni yönetimimizde sorumluluktan kaçmayarak görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirken, bugüne kadar birlikte mücadele verdiğimiz önceki dönem çalışma arkadaşlarımın her birine emekleri için teşekkür ediyorum. Yenilenmek, tazelenmek AK Partimizin genlerinde var. Milletin kurduğu AK Partimizde isimlerin değil yapılan işlerin, ortaya atılan fikir ve icraatların önemi büyüktür. Bugün itibarıyla tekrar vira bismillah" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın yeni Yönetim Kurulu şöyle:

"Yücel Yerci, Ünal Özkan, Cihan Uygun, Erdoğan Yeşil, Abdulbaki Yavuz, Nurcan Çakmak, Nurkan Kahraman, Şahin Kurt, Tayfun Köşşekoğlu,Mehmet Fazlı Güner, Atahan Ateş, Aytaç Tunga, Nurten Turan, Sefa Erim, Tuğçe Kılıç, Recep Fidan, Faruk Kılıç, Emrah Kocaman, Nuri Şahin, Birol Tatlı, Hasan Özer, Esra Malkoç, Taşkın Birgül, Hülya Avcı, Fatih Yel, Necati Çalışkan, Cihan Uysal, Şenol Çetin, Semra Aydemir, Rüstem Hakan Kasımoğlu, Yusuf Tufan, Mustafa Cilali, Beyza Nur Akay, Zeynep Zengin, Güven Altınkılıç, Ferhat Çetin, Gülşen Kırtay, Yüksel Yıldırım, Erdal Fidan." - BİLECİK