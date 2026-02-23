Haberler

AK Parti Bilecik il yönetimi aynı sofrada buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri, düzenlenen programda bir araya gelerek teşkilat içindeki dayanışmayı güçlendirdiklerini vurguladılar. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri, düzenlenen programda bir araya geldi.

Düzenlenen programda teşkilat mensupları birlik ve beraberlik mesajı verirken, Ramazan ayının dayanışma ruhuna dikkat çekildi. Yönetim kurulu üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, teşkilat içi dayanışmanın güçlendirilmesi vurgusu yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bu anlamlı akşamda davamıza gönül veren yol arkadaşlarımızla dayanışmamızı bir kez daha güçlendirdik. Ailelerimizin desteğiyle büyüyen ve güçlenen teşkilatımız, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edecektir. Rabbim muhabbetimizi, birliğimizi ve sofralarımızın bereketini daim eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
