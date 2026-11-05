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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Yıldırım, 'Bilecik'i konuşacaksak önce Bilecik'i dinleyeceğiz' diyerek şehrin ihtiyaçlarını doğrudan vatandaşlardan dinlediğini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnaf ve kent sakinleriyle bir araya gelerek Bilecik'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günlük yaşamda karşılaşılan konular ve vatandaşların beklentileri üzerine sohbet eden Yıldırım, şehrin ihtiyaçlarını doğrudan vatandaşlardan dinledi.

"Bilecik'i konuşacaksak önce Bilecik'i dinleyeceğiz"

Serkan Yıldırım, "Bilecik'i konuşacaksak önce Bilecik'i dinleyeceğiz. Bazen esnafımızın bir cümlesi, bazen bir hemşerimizle ayaküstü ettiğimiz sohbet, şehrimize başka bir gözle bakmamızı sağlıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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