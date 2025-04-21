Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısını Ağırladı

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısını Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar ve MKYK üyelerini ziyaret etti. Ziyaretin, teşkilatın dayanışmasını güçlendirdiği vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat binasında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sevde Bayazıt Kaçar, MKYK Üyeleri İpar Katre ve Zehra Eren, Başkan Yıldırım'ı ziyaret etti. Başkan Yıldırım, bu anlamlı ziyaretin teşkilatın dayanışmasını güçlendirdiğini belirterek, misafirlerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında sosyal politikalar ve kadın kolları çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.