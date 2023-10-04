AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek, "Artık Bilecik için daha çok mesai harcama zamanı" dedi. Yıldırım, önümüzdeki yerel seçimlerde AK belediyecilikle tanıştırmak için mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı: Artık Bilecik için daha çok mesai harcama zamanı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek, "Artık Bilecik için daha çok mesai harcama zamanı" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç başkanlığında, video konferans yöntemiyle AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesi İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılım sağladı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Artık Bilecik için daha çok mesai harcama zamanı. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Dolayısıyla ilk hedefimiz yerel seçimler olacak. İnşallah geçen seçimlerde kaybedilen yeniden AK belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. - BİLECİK