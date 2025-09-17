AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı'na Ersin Kaya Atandı

Eskişehir'de AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı'na Ersin Kaya'nın atandığı açıklandı.

Alınan kararı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı duyurdu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan istişareler neticesinde, Beylikova İlçe Başkanlığı'na Ersin Kaya'nın atandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada, "Değerli başkanımıza üstlenmiş olduğu görevde başarılar diliyor, bayrağı devreden Hasan Özılgın başkanımıza emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR