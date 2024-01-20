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AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper oldu

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AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper oldu. İşte Serkan Toper'in hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Beşiktaş Belediye Başkan Adayı ise Serkan Toper oldu.

SERKAN TOPER KİMDİR?

13.03.1979 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya gelen Serkan Toper, aslen Kars-Kağızmanlıdır. İlkokul 1-2-3 sınıflarını Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıfları ile ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Toper, 2000 yılında mezun olmuş ve 2002 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başlamıştır. Serbest avukatlık kariyerine 2002 yılında başlamış olup, müvekkil portföyünde özellikle şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik alanında faaliyet gösteren kişiler bulunmaktadır. Çalışma alanları arasında ceza hukuku, şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve Medya hukuku bulunmaktadır.

SİYASET VE STK KARİYERİ

Toper, 2015-2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda sürdürmektedir.

2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak yer almıştır. Seçimi Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a kaybetmiştir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Beşiktaş İlçesine Belediye Başkanı olarak gösterilmiştir.

Ecem Altan
Ecem Altan
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