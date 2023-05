AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Sarıbaş, hemcinsleri ile bir araya geldi

Demokrasinin kalesi Aydın'da seçimlere sayılı günler kala, Ak Parti'nin Aydın Milletvekili adayı Seda Sarıbaş, şehir şehir, sokak sokak, fabrika fabrika gezip vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Kuyucak'taki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Seda Sarıbaş, hemcinslerinden yoğun ilgi gördü.

Adayların belirlenmesiyle birlikte sahaya inen AK Parti Aydın Milletvekili adayları, gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürürken, AK Parti'nin Aydın 2. Sıra milletvekili adayı Seda Sarıbaş, çalışmalarını kadınların yoğun olarak istihdam edildiği fabrikalarda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, şalvarını giyip yemenisini takarak çilek tarlalarında hemcinsleri ile çilek hasat eden ardından Köşk ilçesindeki incir işletmelerinde incir işleyen Seda Sarıbaş, bugün de Sultanhisar İlçesi'nde bulunan tekstil fabrikasında kadınlarla birlikte dikiş dikti.

Gittiği her yerde vatandaşların gönlüne girmeyi başaran Seda Sarıbaş, "Hayatımızın her alanında vazgeçilmezimiz olan fedakar kadınlarımız 21 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'ta da 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Deniz Tekstil Kuyucak fabrikasını ziyaret ederek kıymetli kadınlarımız ile bir araya geldik. Kadınlarımız her alanda güvenle çalışıyor, haklarını koruyan bir liderleri var" diyerek feraset sahibi vatandaşların 14 Mayıs'ta doğru Erdoğan ve ekibine tekrar yetki vereceğini söyledi. - AYDIN