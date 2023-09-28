AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeleri Belli Oldu
AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu üyeleri, parti merkezinin onayının ardından belirlendi. Başkan Gökhan Ökten liderliğindeki yeni yönetim kurulu, birçok ismi içermektedir.
Ak Parti Aydın İl Yönetim Kurulu üyelerine giren isimler parti merkezinin onayının ardından belli oldu.
Ak Parti Aydın İl Yönetim Kurulu'nda Başkan Gökhan Ökten haricinde yönetimde değişiklik yapıldı. Önceki yönetim kurulu üyelerinin istifalarının ardından, belirlenen yeni yönetim kurulu üye listesi AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlendi.
Gökhan Ökten başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Abdül Aydeniz, Ahmet Özsoy, Akın Aksu, Ali Aparı, Ali Gürbüz, Ali Cengiz, Aydın Kara, Bilal Türen, Burak Kavak, Cenk Ünlü, Cihad Pirci, Efe Mehmet Vardarlı, Erdal Şenyuva, Erhan Çetin, Fadime Koçdereli, Halit Çağlar Akar, Hasan Engin Vural, Hümeyra Usta, Hüseyin Pekgüzel, İlayda Kaya, Kerim Toker, Mahmut Arslan, Mehmet Dereli, Mehmet Öztaş, Mesut Şenyüz, Mevlüt Kayabaşı, Muhammed El, Mukaddes Çelik, Mustafa Özkara, Nahit Yetim, Nazmiye Erten, Necip Arslan, Orhan Şeşen, Ömer İncedal, Ramazan Subaşı, Rasim Kuzucu, Raziye Şule Cengiz, Sami Üner, Sencer Gündüz, Serdar Hastürk, Sevgi Yüncü, Sibel Güneş, Sümeyye Selma Barlas, Şahika Edremit, Volkan Gökyar, Yasemin Gümüş, Yasin Gülpolat, Yasin Gün ve Yusuf Mendeş" - AYDIN