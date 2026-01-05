Haberler

AK Parti'nin Aydın'daki üye sayısı 119 bin 560 oldu

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 2025 yılı için belirlenen üye hedeflerini yüzde 100 oranında gerçekleştirdiklerini ve yeni üye sayısının 16 bin 795'e ulaştığını duyurdu. Aydın'daki toplam üye sayısı ise 119 bin 560 oldu.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 2025 yılında 16 bin 795 yeni üye kazandırdıklarını, kentteki toplam üye sayısının 119 bin 560'a ulaştığını söyledi.

Erdem, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için belirlenen üye hedeflerini yüzde 100 oranında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önemli bir başarıya ulaştıklarını ifade eden Erdem, "2025 yılı için tarafımıza verilen 16 bin 279 kişilik üye hedefini aşarak 16 bin 795 yeni üyeye ulaşmış bulunmaktayız. Bu başarıyla birlikte Aydın'daki güncel üye sayımız 119 bin 560'a yükselmiştir." dedi.

Bu başarının, partisinin Türkiye genelinde yakaladığı ivmenin bir parçası olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Aydın teşkilatı olarak üye hedefinde biz, 117 bin 104 üye kaydettik. Aslında yargıtayın açıkladığı rakamlara göre Cumhuriyet Halk Partisi tüm Türkiye'de 22 bin civarında üye kaydetmiş. Bir ilde değil tüm Türkiye'de. Aydın olarak biz biraz daha gayret gösterseydik sadece Aydın olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Türkiye'deki kaydettiği üye sayısı kadar biz üye kaydedecektik. Biraz daha çalışmamız lazım."

Erdem, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü belirterek, "Aydın'da elde ettiğimiz bu anlamlı başarı da kapı kapı, sokak sokak yürütülen samimi çalışmaların, ortak aklın ve güçlü teşkilat ruhunun bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
