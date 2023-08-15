AK Parti Aydın'da Yerel Seçimler Öncesi İstifalar

AK Parti Aydın'da yerel seçimler öncesi partide görev alan bazı isimler görevden ayrılarak istifalarını sundu. Çoğu ilçe başkanı istifa etti ve yeni isimler atanması bekleniyor.

Ak Parti Aydın'da yerel seçimler öncesi partide görev alan bazı isimler görevden ayrılarak istifalarını sundu.

Önümüzdeki sene içerisinde yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde çoğu ilçe başkanı görevlerinden ayrıldı. Son bilgilere göre, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Germencik İlçe Başkanı Mehmet Akgün, İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Buharkent İlçe Başkanı Uğur Kul, Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu ve Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu istifasını sundu. İstifalarını sunan başkanların yerine ise AK Parti Genel Merkezi tarafından yeni isimlerin atanması bekleniyor.

Başkan Ökten: "Bu bir bayrak değişimidir"

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, istifalar ile ilgili olarak, "Değerli arkadaşlar ilçe başkanlarımızla ilgili olarak Görevden alınma söz konusu değil bu bir bayrak değişimidir" dedi. - AYDIN