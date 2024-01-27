AK Parti Aydın'da birlik mesajı verdi

Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana Aydın'da milletvekilliği yapmış isimlerle mevcut milletvekilleri İl başkanı Gökhan Ökten ile aynı karede fotoğraf verdi. Nerde yapıldığı açıklanmayan ve basın mensuplarının davet edilmediği toplantıya ilişkin fotoğraf Aydın AK Parti Teşkilatı'nın basın birimince 'Ak Parti güçlerini birleştirdi' başlığı ile paylaşıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti Aydın eski Milletvekilleri Ahmet Ertürk, Metin Yavuz, Mehmet Erdem, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Ali Gültekin Kılınç, Semiha Öyüş ve Ahmet Rıza Acar'ın yer aldığı mevcut milletvekili Seda Sarıbaş'ın bulunmadığı fotoğraf karesi ile yapılan açıklamada "Önceki dönem milletvekilleri, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Aydın'ın kötü gidişatını değiştirmek için çalışacaklarını bildirdiler. Önceki dönem milletvekilleri, yerel seçimlerde Savaş'ın kazanması için bütün güçleriyle sahada çalışacaklarını dile getirdiği buluşmada, AK Parti'nin Aydın'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp Türkiye yüzyılında Aydın'ın kayıp yıllarını telafi etmekte kararlı olduklarını açıkladılar" ifadelerine yer verildi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İl Başkanımız, önceki dönem ve mevcut milletvekillerimizle değerlendirme toplantısında bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Biriz, beraberiz. 31 Mart'ta Aydın'ımızı gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazırız, kararlıyız" sözleri ile paylaştı.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'nun karşısına 3. defa rakip olarak çıkan Mustafa Savaş'ın paylaşımına 11 saatte 308 kişinin beğeni atması dikkat çekerken aynı paylaşımın altına Ersin T. İsimli bir kişi tarafından yorum yapıldığı görüldü. Emekli olduğunu belirterek Mustafa Savaş'a sitem eden şahıs, "Paylaşımlarınıza göre yorum ve beğenilere bakıyorum da çok düşük. Emekliyim 1 ayda 3 kere zam yaptınız, hala 10 bin. 31 Mart'da 3 oy hakkım olsa ." sözleri ile paylaşıma yorum yaptı.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ise, "Aydın'ımıza yeni bir belediyecilik anlayışı ile vizyoner projeler üreterek, algı ve reklam belediyeciliğine son vereceğiz. AK Parti'mizde geçmişten günümüze görev almış kıymetli Aydın Milletvekillerimiz ile bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik. Aydın için birlik beraberlik ve güç birliği içerisindeyiz. Hazırız, kararlıyız" açıklamasında bulundu. - AYDIN