AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Ataşehir Belediye Başkan Adayı ise Mustafa Naim Yağcı oldu.

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR ?

3 Kasım 1975 tarihinde Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde dünyaya gelen Mustafa Naim Yağcı, hayatına köyünde başlayarak ilkokulu tamamlamış ve 1987-1989 yılları arasında Rize/Akarsu Köyü Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini almıştır. Orta öğrenimini Çayeli İmam Hatip Okulu'nda tamamlayan Yağcı, lise eğitimini Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde almıştır. 1995 yılında lise eğitimini tamamlayarak Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Yağcı, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etmiş ve 2000 yılında mezun olmuştur.

SİYASİ VE STK HAYATI

Siyasi kariyerine 2013-2018 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı göreviyle devam eden Yağcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde meclis üyeliğine seçilmiş ve Ataşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili ve Hukuk Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Hukuk Komisyonu üyeliği yapmaktadır.

Yağcı, sosyal sorumluluk projelerine ve dernek faaliyetlerine de aktif olarak katılmaktadır. Mezun olduğu Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş ve çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Ayrıca, 1997 yılında kurdukları aile şirketi ile inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Yağcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Halen KAİM Vakfı ve RİDEVA Vakfı'nda kurucu mütevelli ve yönetim kurulu üyeliği, Ataşehir Mimar Sinan Camii Derneği'nde başkanlık görevlerini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Ak Parti tarafından Ataşehir İlçesine aday gösterilmiştir.