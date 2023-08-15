AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak İstifa Etti

AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parti tarafından yapılan açıklamada, Bayrak'a teşekkür edildi.

Ak Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak'ın 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Aslanapa İlçe Başkanımız Cafer Bayrak görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Aslanapa İlçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

AK Parti'de 2 gün içerisinde Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul ve Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner de 'aflarını isteyerek' görevlerinden ayrılmıştı. - KÜTAHYA