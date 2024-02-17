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AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Basın Mensuplarıyla Buluştu

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AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Baydar, Ardahan'ı gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturacağını ve gençlerin istihdamına yönelik projeleri olduğunu belirtti. Ayrıca, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ve hayvan borsası kuracaklarını ifade etti.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kura Nehri kıyısındaki bir restoranda düzenlenen programda Baydar, Ardahan'ı 31 Mart'ta gerçek belediyeciliğe kavuşturacağını söyledi.

Hükümet ve yerel yönetimin sinerjisiyle kenti hizmet alması için çalışacaklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki gençlerin istihdamına yönelik belediye olarak projelerimiz var. Belediyeyi kazanmamız halinde il merkezi Karagöl Mahallesindeki 18'inci madde ile ilgili mağduriyetleri 6 ay içinde çözüme kavuşturacağız. İlimizin temel geçim kaynaklarının başında gelen tarım, hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticimize katma değer yaratacak çalışmalarımız olacak. Bunlardan bir tanesi de kuracağımız hayvan borsasıdır."

Kaynak: AA / Politika

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