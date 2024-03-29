AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın Cenazesi Ankara'da Defnedildi

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Osman Karaaslan'ın cenazesi başkentte toprağa verildi.

Karaaslan'ın naaşı, Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Karaaslan'ın ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.