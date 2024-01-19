Üye Girişi
Haberler

AK Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık için karşılama töreni düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, kentte karşılama töreniyle karşılandı. Uyanık, yaptığı konuşmada adaylığının hayırlı olmasını diledi ve birlikte çalışacaklarını vurguladı. Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri ve parti üyeleri de katıldı.

Ak Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık için kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Amasya Belediye Başkan adaylığı açıklanan Uyanık, kente döndü.

Uyanık, AK Parti Amasya İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Uyanık, "Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz. 31 Mart'ta inşallah zafere ulaşıp mutlu ve huzurlu bir Amasya olacağız. Tüm teşkilatımıza, milletvekillerimize, genel merkezimize, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize duydukları güven ve teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İşlerinin hizmet olduğunu, güçlerini ise milletten aldıklarını dile getiren Uyanık, "AK Parti, milletimizin ta kendisi, milli irademizin temsilcisidir. Karar milletindir. Bu kararla siyaset şekillenir ve istikamet belirlenir. Bizler de milletimizin vermiş olduğu kararlardan gereken dersleri çıkararak ve onun desteğiyle yolumuza emin şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Uyanık AK Parti Amasya Politika Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title