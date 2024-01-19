AK Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık için karşılama töreni düzenlendi

Ak Parti'nin Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık için kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Amasya Belediye Başkan adaylığı açıklanan Uyanık, kente döndü.

Uyanık, AK Parti Amasya İl Başkanlığı önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Uyanık, "Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz. 31 Mart'ta inşallah zafere ulaşıp mutlu ve huzurlu bir Amasya olacağız. Tüm teşkilatımıza, milletvekillerimize, genel merkezimize, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize duydukları güven ve teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İşlerinin hizmet olduğunu, güçlerini ise milletten aldıklarını dile getiren Uyanık, "AK Parti, milletimizin ta kendisi, milli irademizin temsilcisidir. Karar milletindir. Bu kararla siyaset şekillenir ve istikamet belirlenir. Bizler de milletimizin vermiş olduğu kararlardan gereken dersleri çıkararak ve onun desteğiyle yolumuza emin şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto, Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ile partililer katıldı.