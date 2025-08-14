AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı'ndan Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Desteği

Eskişehir'de AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı, engelli vatandaşların taleplerini dinleyerek tekerlekli sandalye desteği sağladı. Teşkilat mensupları, sosyal politikalar birimi ile birlikte çalışarak ilçedeki engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşıladı.

AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı'nın saha çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede; Sosyal Politikalar Engelli Koordinasyon Birimi Başkanı Soner Çoban, Alpu İlçe Başkanı Sabri Var ve teşkilat mensupları ilçedeki engelli vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ayrıca, tekerlekli sandalye hususunda vatandaşlara destekte bulunuldu. - ESKİŞEHİR

