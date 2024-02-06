AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, Çamönü Mahallesinde Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Çamönü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen İşçi, Çamönü'nü örnek mahallelerden biri haline getireceklerini ifade etti.

İşçi'ye ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer ile MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal da eşlik etti.