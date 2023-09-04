AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos ilçesinde taziye ziyaretleri ve asfalt çalışmalarını inceledi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos ilçesinde çeşitli programlara katılarak esnaf ziyaretleri yaptı ve asfalt çalışmalarını yerinde gözlemledi. Kilerci ayrıca taziye ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos ilçesinde hem taziye ziyaretlerinde bulundu hem de asfalt çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli programlara katıldı. Kilerci'yi ziyaretinde AK Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç ve Dedeli Belediye Başkanı Reşit Kıvanç da eşlik etti. Kilerci ve beraberindekiler ilk olarak ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptı. Esnaflarla sohbet eden Kilerci, hükümetin esnafın yanında olduğunu söyledi.

Daha sonra Patnos ilçesine bağlı Molla İbrahim köyüne geçen Kilerci, burada devam eden asfalt çalışmalarını yerinde gördü. Köy muhtarı Tahsin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kilerci, köy yollarının asfaltlanmasıyla birlikte ulaşımda büyük rahatlık sağlanacağını dile getirdi.

Kilerci'nin son durağı ise Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyü oldu. Kilerci, burada vefat eden eski köy muhtarı Selahattin Masca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Masca'nın yakınlarına başsağlığı dileyen Kilerci, Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Patnos ilçesinde hem taziye hem de inceleme ziyaretleri yaparak ilçedeki çalışmaları takip etti. - AĞRI