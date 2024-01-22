Üye Girişi
Haberler

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Coşkuyla Karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Aydın, seçim otobüsüyle şehir merkezine hareket ederken vatandaşlardan sevgi gösterileri aldı.

Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ile birlikte Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. Aydın, seçim otobüsüne binerek partilileri ve akrabalarını selamladı. Aydın ve beraberindekiler, büyük bir konvoy eşliğinde şehir merkezine doğru hareket etti. Yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Aydın, Cumhuriyet Caddesi'nde durarak halka hitap etti. Aydın, Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için çok çalışacaklarını belirterek, "Ben sizin içinizden biriyim. Sizin evladınızım. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Bu şehrin kalkınması ve sorunlarının çözümü noktasında çok çalışacağıma size söz veriyorum. Ağrı'yı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Aydın, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, talep ve önerilerini dinledi. Aydın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Salih AK Parti Aydın Ağrı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayserispor - İstanbulspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? İyi Parti Ankara adayı kim? Ankara B. Belediye adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir? Propolis deneyi nedir? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı "Propolis" deneyini nasıl yapacak? Tosuncuk son hali nasıl? Tosuncuk cezaevi fotoğrafı! Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu hayatı ve biyografisi! Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek? 22 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 22 Ocak Pazartesi ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Ocak Pazartesi 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title