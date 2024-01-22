AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Coşkuyla Karşılandı

Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'da partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ile birlikte Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. Aydın, seçim otobüsüne binerek partilileri ve akrabalarını selamladı. Aydın ve beraberindekiler, büyük bir konvoy eşliğinde şehir merkezine doğru hareket etti. Yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Aydın, Cumhuriyet Caddesi'nde durarak halka hitap etti. Aydın, Ağrı'nın kalkınması ve gelişmesi için çok çalışacaklarını belirterek, "Ben sizin içinizden biriyim. Sizin evladınızım. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız. Bu şehrin kalkınması ve sorunlarının çözümü noktasında çok çalışacağıma size söz veriyorum. Ağrı'yı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Aydın, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, talep ve önerilerini dinledi. Aydın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. - AĞRI