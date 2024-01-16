AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, tarımsal sulama ve barajlarla ilgili açıklamada bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, tarımsal sulama ve barajlarla ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili Hüseyin Özhan, 15 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 8082 sayılı kararı ile 2024 yılı yatırım programına alınan Çetintepe Barajı Göksu Araban 1. Merhale projesine tahsis edilen 5.8 milyar TL ile Besni-Kızılin ve Keysun Sulama Projesine 2024 yılında başlanılacağını söyledi.

Özhan, "Projenin hayata geçmesi ile toplam 241 bin 570 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleri ile tarımsal sulama suyuna kavuşacaktır. Koçali projesi kapsamında 1 baraj, 5 bin 200 metre tünel, 180 bin 700 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak sulama tesisi, Adıyaman İl merkezimizin uzun vadede içme suyu sorununu çözecek. İçme suyu tesisi bulunan toplam 8,2 milyar TL maliyetli Kahta Koçali Projesinde çalışmalar 2024 yılında hızla devam edecek.

Kahta ilçesinin beklediği 97 bin 990 dekar alanının basınçlı sulama sistemleri sulanmasını sağlayacak, Büyükçay Barajı için Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile 5.9 milyar TL bütçe ayrılarak 2024 yılında inşaat çalışmalarına başlanıyor.

Proje tutarı 3.3 milyar TL olan Gömükan Projesi de 2024 yılı bütçesine eklendi. Tamamlanınca toplamda 72 bin 930 dekar tarım arazisini de 2025 yılında suyla buluşturuyoruz" dedi. - ADIYAMAN