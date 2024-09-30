AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Ak Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Oğlunun adının bir adli soruşturmada geçtiğini belirten Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI EN BÜYÜK BEKLENTİM"

Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.

"DAVA ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

X HESABINI KAPATMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken tecrübeli siyasetçinin dakikalar sonra X hesabını kapatması ise dikkat çekti.