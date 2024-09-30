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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının bir adli soruşturmada geçmesini gerekçe göstererek partisinden istifa etti. X hesabından yaptığı açıklamada "Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullanan Zenbilci'nin dakikalar içinde hesabını kapatması ise dikkat çekti.

Ak Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. Oğlunun adının bir adli soruşturmada geçtiğini belirten Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Zenbilci, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

"MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI EN BÜYÜK BEKLENTİM"

Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir.

"DAVA ARKADAŞLARIMIZA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

X HESABINI KAPATMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken tecrübeli siyasetçinin dakikalar sonra X hesabını kapatması ise dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ahmet Zenbilci Milletvekili Politika AK Parti 3-sayfa Adana

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Yorumlar (6)

Hayri:

Dava arkadaşların göreceği zararı görmüş zaten komple vekillikten ayrılsaydı belki daha anlamlı olabilirdi

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Yılmaz Şirin:

Partiyi bırakmak en kolayı asıl iş vekilligi birakabilmekte

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Cüneyt Özbay:

sizin çocuklar massal her biyerde

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Doğrucu:

Daha etli bir kemik bulmuştur yoksa akpliler asla koltuğu bırakmaz

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Savas Ozturk:

Ak yapraklar dökülüyor

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