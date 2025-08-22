AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı Tufanbeyli'de Vatandaşlarla Buluştu

Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, herkesin hayatını kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Tufanbeyli ilçesinde bir dizi mahalle ziyaretinde bulundu. Program kapsamında Güzelim, Yamanlı, Kayarcık ve Çukurkışla mahallelerinii gezen Dağlı, vatandaşlarla meydanlarda ve evlerde buluştu.

Dağlı, köylerde özellikle tarım, hayvancılık, ulaşım ve altyapı konularında dile getirilen sorunları not alırken, bölge halkının beklentilerini de yakından dinledi. Çocuklardan yaşlılara kadar farklı kesimlerle sohbet eden Dağlı, vatandaşların gündelik yaşamlarına dair görüşlerini de aldı.

Ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Dağlı, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek "Her fırsatta şehrimizin merkezinde olduğu kadar ilçelerimizde ve köylerimizde de hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Çünkü sorunları yerinde dinlemek ve çözüm süreçlerine katkı sunmak bizler için çok değerli. Bugün Tufanbeyli'de köylerimizin öncelikli ihtiyaçlarını vatandaşlarımızdan birebir dinledik"dedi.

Bölge sakinlerinin gösterdiği ilgi ve misafirperverliğe teşekkür eden Dağlı, ziyaretlerin düzenli şekilde devam edeceğinin de altını çizerek, "Hemşehrilerimizin bize aktardığı her konuyu titizlikle takip ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA