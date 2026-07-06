Haberler

AK Parti İl Başkanı Özkan: "Sokak sokak gezerek emanete sahip çıkacağız"

AK Parti İl Başkanı Özkan: 'Sokak sokak gezerek emanete sahip çıkacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mustafa Özkan, ilk basın toplantısında her gün bir öncekinden daha iyi olmak için gece gündüz çalışacaklarını ve emanete sahip çıkacaklarını söyledi.

Ak Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mustafa Özkan, her günün bir öncekinden daha iyi olması için mücadele göstereceklerini söyledi.

Ak Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mustafa Özkan, göreve başlamasının ardından ilk basın toplantısını il başkanlığı binasında düzenledi.

"Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz"

Desteklerinden dolayı parti büyüklerine teşekkür eden Özkan, "Teşkilatımızın birliğini güçlendirmek ve Adanamızın tüm sorunlarını çözebilmek adına Adanamızın her ilçesini, her mahallesini, her sokağını, her hanesini girip gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm hemşehrilerimizin gönlüne girmek için 7/24 esasıyla çalışacağımıza buradan şimdi söz veriyorum. Kapımızın, gönlümüzün her kişiye açık olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Eğer bir kırgınlık var ise bu kırgınlıkları gidermek için tüm tutum ve davranışları sergileyerek kocaman bir aile olacağız. Biz bu makamın sahibi değil, emanetçisiyiz. Emanete sokak sokak gezerek sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu emaneti ortak akılla ileriye götüreceğiz"

Görevin büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getiren AK Parti Adana İl Başkanı Özkan, "Her gün, bir gün daha öncesinin çalışmalarını yapıp, her günün bir öncekinden daha iyi olması için mücadele göstereceğiz. Bugün aldığımız bu büyük görev, büyük bir sorumluluğun emanetidir. Bu emaneti dava şuuruyla, istişare kültürüyle, kardeşlik hukuku ve ortak akılla çok çok ileriye götüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Bugüne kadar görev almış il başkanlarımıza, kıymetli yönetim kurulu üyelerime, teşkilatın her kademesinde görev almış arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İl başkanlığı adaylığı sürecinde böyle önemli bir göreve talip olan dava ve yol arkadaşlarımız bizim kıymetlilerimizdir. Ortak akılla onlarla da birlikte omuz omuza yol yürüyeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı

Dünya Kupası'ndaki skandal karar sonrası UEFA resmen devreye girdi
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi'ne saatler kala Fransa'dan çok önemli Türkiye adımı
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti
Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet! Anneden yürek yakan feryat

Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem