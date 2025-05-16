AK Parti 81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı Düzenliyor

AK Parti 81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı Düzenliyor
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AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Kızılcahamam'da '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı' gerçekleştirecek. Programda insan haklarına dair yaklaşımlar ve güncel meseleler ele alınacak.

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı' düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklama göre; İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Kızılcahamam'da, '81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı' düzenleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleşecek programa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarında görev alan insan haklarından sorumlu il başkan yardımcıları katılacak. Hasan Basri Yalçın'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan eğitim ve istişare programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılacak.

PARTİNİN İNSAN HAKLARINA DAİR YAKLAŞIMLARI ANLATILACAK

Yaklaşık 250 katılımcının yer alacağı programda, AK Parti'nin insan haklarına dair yaklaşım ve ilkeleri teşkilat mensuplarına aktarılacak. Böylelikle teşkilat mensuplarının insan hakları konularında bilgi düzeyleri ve güncel gelişmelere dair farkındalıkları artırılacak. Yeni dönemde insan haklarını ilgilendiren temel meseleler, dijital dünyanın insan haklarına etkisi ve yapay zekanın insanla ilişkisi, çocukların dijital dünyadaki güvenliği ve sanal ortamda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlikler, özgürlükler ve mahremiyetler başlıkları programda konuşulacak. Program ile farklı kademelerde görev yapan teşkilat mensupları arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına da imkan tanınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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