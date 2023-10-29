Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Bin 518 gündür HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 518 gündür HDP il binasının önünde çocuklarının yolunu gözlüyor. Oğlu Eren için 5 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu söyleyen Fadime Aksu, oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirtti. Oğlundan yıllardır haber alamadığını ifade eden Aksu, "5 yıldır buradayım. Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Hiçbir zaman yılmayacağız, onlar bizi yıldıramaz. Allah, hakkımızı bırakmasın. İnşallah erken vakitte çocuğuma kavuşacağım. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Eren, beni görüp duyuyorsan buralarda yoruldum. Kardeşlerin, ablaların senin yanında, ne olur dön" dedi. - DİYARBAKIR