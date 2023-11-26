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Ailelerin Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Oturma Eylemi Devam Ediyor

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Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla 1546 gündür devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla 1546 gündür devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, 1546 gündür HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Oğlu Eren'den 10 yıldır haber alamadığını belirten anne Fadime Aksu, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladından hiçbir şekilde haber alamadığını ifade eden Aksu, "10 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Eren, ne olursun dön gel. Oralar sizin yeriniz değil. Sizin elinizden kalemi aldılar silah verdiler. Bizim çocuklarımızı dağlara esir ettiler. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizlerin yanında oldular. Oğlum, seni çok özledim dön gel artık. Senin kalbin rahatsızdı nasıl dayanıyorsun oralarda. Ben Diyarbakır'dayım dağda tek bir çocuk kalmayana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Diyarbakır PKK Terör Politika Haberler

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