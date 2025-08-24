Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 10 Bin Personel Ataması İddialarına Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayılan 10 bin personel ataması iddialarını yalanlayarak, resmi duyuruların yalnızca resmi kanallardan yapılacağını bildirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması yapılacağı iddialarını yalanladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

