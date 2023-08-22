Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA Şanlıurfa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

GAP Havalimanı'na gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş'a, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti. Bakan Mahinur Göktaş, valilik ziyaretinin ardından büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, kentteki temaslarını akşam saatlerine kadar sürdürecek.