Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı RTÜK Başkanı ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'le bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret ettiğini belirterek, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ile aile, kadın ve çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve teşvik edilmesine yönelik iş birliklerimize dair bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA